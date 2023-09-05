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Законодательство РК

Назначение новых акимов ожидается в двух регионах Казахстана

Назначение новых акимов ожидается в двух регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
В Акмолинской и Жамбылской областях ожидается назначение новых акимов, так как прежние главы регионов указами президента РК возглавили два министерства: Ермек Маржикпаев – туризма и спорта, Нуржан Нуржигитов – водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

В двух регионах страны депутатов маслихатов созвали для дачи согласия на назначение акима города.

"5 сентября 2023 года в 10:00 состоится собрание депутатов маслихатов Акмолинской области по вопросу дачи согласия на назначение на должность акима Акмолинской области", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Акмолинского областного маслихата.

Место проведения: Кокшетау, ул. Абая, 83, зал заседаний (третий этаж).

Подобное сообщение размещено и на сайте маслихата Жамбылской области.

"Сообщаем о проведении собрания депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области для получения согласия на назначение акима области 5 сентября 2023 года 11:00 во дворце школьников Таразского городского отдела образования... Регистрация депутатов завершается в 10:30".

Место проведения: Тараз, пр. Толе би, 87, Дворец школьников.

Пост акима Акмолинской области с марта 2019 года занимал Ермек Маржикпаев, которого глава государства 3 сентября назначил министром туризма и спорта РК.

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Акимом Жамбылской области с апреля 2022 года был Нуржан Нуржигитов, которого президент 4 сентября назначил министром водных ресурсов и ирригации РК.

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Ранее сообщалось, что акимы Шымкента и Актюбинской области – Мурат Айтенов и Ералы Тугжанов – могут лишиться своих должностей.

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