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Законодательство РК

Ерлан Нысанбаев назначен новым министром экологии Казахстана

Ерлан Нысанбаев стал новым министром экологии РК Фото: primeminister.kz
Новым министром экологии Казахстана стал Ерлан Нысанбаев, сообщает Zakon.kz.

Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользования согласовал кандидатуру Ерлана Нысанбаева для назначения на должность министра экологии и природных ресурсов РК, сообщили в пресс-службе парламента.

Сразу после этого соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Ерлан Нуралиевич Нысанбаев родился в 1961 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1983) и Казахский национальный педагогический университет им. Абая (2008). Кандидат сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером Уйгурского лесхоза. Впоследствии работал в коммерческом секторе, руководил рядом сельскохозяйственных предприятий. В 2000-2002 годах был начальником департамента административно-хозяйственной деятельности КГКП "Хозу" аппарата акима Атырауской области. В 2007-2009 годах заседал в маслихате Астаны. С 2009 по 2013 годы занимал должность председателя комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК. Вице-министр охраны окружающей среды РК в 2013-2014 годах, вице-министр сельского хозяйства РК в 2014-2019 годах, замглавы Минэкологии в 2019-2021 годах. Был заместителем председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета им. Сейфуллина (2021-2023 годы). С марта 2023 года работал советником акима Астаны.

Прежнего министра экологии, Зульфию Сулейменову, президент освободил от должности 1 сентября.

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