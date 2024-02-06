Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ерлан Нысанбаев остался главой Министерства экологии

Ерлан Нысанбаев остался главой Минэкологии Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 6 февраля сохранил должность министра экологии РК за Ерланом Нысанбаевым, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы Акорды, Ерлан Нысанбаев продолжит руководить Минэкологии в составе нового правительства РК.

Ерлан Нуралиевич Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 г. мастером Уйгурского лесного хозяйства в Алматинской области. Работал в сфере сельского хозяйства и в коммерческих организациях, занимал руководящие должности в АО "Астана-Зеленстрой". В 2009-м был назначен на должность председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

Ключевые должности:

  • 2013-2014 – замминистра окружающей среды и водных ресурсов РК;
  • 2014-2021 – заместитель министра сельского хозяйства РК, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов РК;
  • с марта 2023 года – советник акима Астаны;
  • с 5 сентября 2023 – министр экологии и природных ресурсов РК.

Ерлан Нысанбаев – один из многих министров, сохранивших должности после смены правительства, так же как и, например, глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

Читайте также

Главой Минтранспорта остался Марат Карабаев
Главой Минтранспорта РК остался Марат Карабаев
Саясат Нурбек продолжит возглавлять Министерство науки и высшего образования
Саясат Нурбек продолжит возглавлять Министерство науки и высшего образования
Гани Бейсембаев остался главой Минпросвещения
Гани Бейсембаева переназначили министром просвещения
Никита Дробны
Ерлан Нысанбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: