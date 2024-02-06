Ерлан Нысанбаев остался главой Министерства экологии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указом от 6 февраля сохранил должность министра экологии РК за Ерланом Нысанбаевым, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы Акорды, Ерлан Нысанбаев продолжит руководить Минэкологии в составе нового правительства РК.

Ерлан Нуралиевич Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 г. мастером Уйгурского лесного хозяйства в Алматинской области. Работал в сфере сельского хозяйства и в коммерческих организациях, занимал руководящие должности в АО "Астана-Зеленстрой". В 2009-м был назначен на должность председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

Ключевые должности:

2013-2014 – замминистра окружающей среды и водных ресурсов РК;

2014-2021 – заместитель министра сельского хозяйства РК, заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов РК;

с марта 2023 года – советник акима Астаны;



с 5 сентября 2023 – министр экологии и природных ресурсов РК.

Ерлан Нысанбаев – один из многих министров, сохранивших должности после смены правительства, так же как и, например, глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.