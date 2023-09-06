Президент Албании прилетит в Казахстан

6-8 сентября 2023 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Албании Байрам Бегай, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в сообщении Telegram-канала Акорды за 6 сентября 2023 года.

"Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества", – говорится в публикации.



Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.