Новый пресс-секретарь Токаева прокомментировал свое назначение

Новый пресс-секретарь президента Нурмухамед Байгараев в кулуарах Акорды высказался о своем назначении, сообщает Zakon.kz.

По мнению Нурмухамеда Байгараева, его назначили в соответствии с принципом меритократии.

"Кроме того, здесь учли опыт в медиасфере. Всё-таки с 2008 года работал, был вашим коллегой. И год проработал в этой должности. Наверное, эти факторы". Нурмухамед Байгараев

Пресс-секретарем президента Нурмухамеда Байгараева назначили 6 сентября. Как уточнили в пресс-службе главы государства, до этого назначения Байгараев был заместителем пресс-секретаря президента.

Ранее должность пресс-секретаря главы государства занимал Руслан Желдибай.

