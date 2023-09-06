Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Свыше 1,5 тысячи тонн зерна отправили в Китай из СКО

презентация проекта Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области с визитом находится делегация из Поднебесной. Бизнесмены и члены правительства из провинции Шэньси приняли участие в отправке первой партии казахстанского зерна под брендом "Айдзю-Кызылжар", сообщает Zakon.kz.

В состав делегации из КНР вошли члены правительства и представители крупных компаний провинции Шэньси. Возглавил группу секретарь провинциального комитета партии Шэньси Чжао Идэ.

62 контейнера с североказахстанским зерном отправили с производственно-логистической зерновой базы компании MEMOLUX. В Китай на контейнерном поезде повезли 1600 тонн пшеницы.

"Между СКО и провинцией Шэньси подписано соглашение. С этой провинцией мы являемся побратимами, дружим и развиваем сотрудничество. Отправка первого состава с зерном совпала с 10-летием китайско-европейского железнодорожного экспресса "Чанъань". Он имеет прямое направление "Казахстан-Китай". Поезд появился благодаря программе "Один пояс – один путь", – озвучил заместитель акима СКО Рустем Курманов.
акимат

Фото: пресс-служба акимата СКО

По его словам, североказахстанцы заинтересованы в поставках продукции в КНР, а китайские инвестиции рассматриваются как приоритетные.

продукты

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Нам повезло, что с партнерами из Китая сложились хорошие отношения. Работа началась и взаимодействие будет усиливаться. Сейчас выходим с брендом "Айдзю-Кызылжар", чтобы узнавали на рынке Китая. Это значит качество. Я думаю, в перспективе область сможет отправлять до 50 тысяч тонн масла и до одного миллиона тонн зерновых. Тем более наш валовый сбор составляет до 4-5 млн тонн зерна. Конечно, рынок Средней Азии ограничен, нам интересен Китай". Рустем Курманов
акимат

Фото: пресс-служба акимата СКО

На маслоэкстракционном заводе ТОО "Тайынша Май" состоялось совещание по торгово-экономическому сотрудничеству Северо-Казахстанской области и провинции Шэньси. В совещании приняли участие порядка 200 человек. Здесь же подписали два меморандума о сотрудничестве между региональным филиалом АО "НК "Kazakh Invest" по СКО и компанией Айдзю, а также между казахстанской дистрибьюторской компанией "КазНурХолдинг" и китайской компанией Хi’an Onis Trade Co., Ltd.

акимат

Фото: пресс-служба акимата СКО

В завершении мероприятия делегация посетила выставку экспортоориентированных предприятий области, таких как "Петропавловский электротехнический завод", компания "Маслодел", пасека "Кызылжар", "Северный фанерный комбинат", "Евразиан Милк", "Казмясопродукт".

Читайте также

Токаев дал ряд поручений министру водных ресурсов и ирригации

Токаев принял председателя фонда "Қазақстан халқына"

Что известно о новом пресс-секретаре Токаева

Елена Беляева
Китай Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления