Свыше 1,5 тысячи тонн зерна отправили в Китай из СКО

В Северо-Казахстанской области с визитом находится делегация из Поднебесной. Бизнесмены и члены правительства из провинции Шэньси приняли участие в отправке первой партии казахстанского зерна под брендом "Айдзю-Кызылжар", сообщает Zakon.kz.

В состав делегации из КНР вошли члены правительства и представители крупных компаний провинции Шэньси. Возглавил группу секретарь провинциального комитета партии Шэньси Чжао Идэ.

62 контейнера с североказахстанским зерном отправили с производственно-логистической зерновой базы компании MEMOLUX. В Китай на контейнерном поезде повезли 1600 тонн пшеницы.

"Между СКО и провинцией Шэньси подписано соглашение. С этой провинцией мы являемся побратимами, дружим и развиваем сотрудничество. Отправка первого состава с зерном совпала с 10-летием китайско-европейского железнодорожного экспресса "Чанъань". Он имеет прямое направление "Казахстан-Китай". Поезд появился благодаря программе "Один пояс – один путь", – озвучил заместитель акима СКО Рустем Курманов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По его словам, североказахстанцы заинтересованы в поставках продукции в КНР, а китайские инвестиции рассматриваются как приоритетные.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Нам повезло, что с партнерами из Китая сложились хорошие отношения. Работа началась и взаимодействие будет усиливаться. Сейчас выходим с брендом "Айдзю-Кызылжар", чтобы узнавали на рынке Китая. Это значит качество. Я думаю, в перспективе область сможет отправлять до 50 тысяч тонн масла и до одного миллиона тонн зерновых. Тем более наш валовый сбор составляет до 4-5 млн тонн зерна. Конечно, рынок Средней Азии ограничен, нам интересен Китай". Рустем Курманов

Фото: пресс-служба акимата СКО

На маслоэкстракционном заводе ТОО "Тайынша Май" состоялось совещание по торгово-экономическому сотрудничеству Северо-Казахстанской области и провинции Шэньси. В совещании приняли участие порядка 200 человек. Здесь же подписали два меморандума о сотрудничестве между региональным филиалом АО "НК "Kazakh Invest" по СКО и компанией Айдзю, а также между казахстанской дистрибьюторской компанией "КазНурХолдинг" и китайской компанией Хi’an Onis Trade Co., Ltd.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В завершении мероприятия делегация посетила выставку экспортоориентированных предприятий области, таких как "Петропавловский электротехнический завод", компания "Маслодел", пасека "Кызылжар", "Северный фанерный комбинат", "Евразиан Милк", "Казмясопродукт".