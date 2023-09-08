В Усть-Каменогорске могут выбрать нового акима

11 сентября 2023 года состоится внеочередная шестая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата, сообщает Zakon.kz.

Как следует из официального сообщения, размещенного на сайте маслихата ВКО, мероприятие запланировано на 12:00 в здании областного акимата.

На внеочередной сессии, судя по рекомендуемой повестке, будет решаться вопрос "об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района, города областного значения Восточно-Казахстанской области".

Отметим, что город областного значения в ВКО один – это Усть-Каменогорск. Действующим градоначальником является Жаксылык Омар, который занимает свой пост с 20 августа 2018 года.

Фото: gov.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2023 года с Посланием народу Казахстана, анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения. Он отметил, что уже больше двух лет казахстанцы сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. По словам президента, теперь "предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения".