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Стало известно, когда могут назначить нового акима СКО

Стало известно, когда могут назначить нового акима СКО Фото: freepik
С начала сентября 2023 года и по сей день в Северо-Казахстанской области нет акима. Но сегодня, 22 сентября 2023 года, на сайте областного маслихата появилось интересное сообщение, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что 23 сентября в 11:00 созывается собрание депутатов маслихатов СКО "по вопросу дачи согласия на назначение акима Северо-Казахстанской области".

Место проведения: Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 38.

Отметим, что с декабря 2022 года и по сентябрь 2023 года должность акима СКО занимал Айдарбек Сапаров. Но 4 сентября президент Касым-Жомарт Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности министра сельского хозяйства Казахстана, а новым главой Минсельхоза РК назначил Айдарбека Сапарова.

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Северо-Казахстанская область
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