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Токаев поручил присвоить столичной улице турецкое название

Токаев принял министра иностранных дел Турции Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 11 сентября 2023 года принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он поручил присвоить одной из улиц Астаны название "Анадолы", сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды сказано, что президент поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и выразил уверенность, что он внесет значительный вклад в дальнейшее развитие казахско-турецких отношений.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году отмечается важная историческая дата – 100-летие провозглашения Турецкой Республики.

"За столетие страна добилась огромных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Активно и настойчиво участвуя в решении региональных и глобальных проблем, страна стала авторитетным государством на международной арене. В честь векового юбилея Турции я поручил присвоить одной из улиц Астаны название "Анадолы".Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил присвоить столичной улице турецкое название

Фото: akorda.kz

Подчеркнув, что Турция является важнейшим стратегическим партнером Казахстана, глава государства напомнил, что в ходе встреч на высшем уровне между лидерами двух стран достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов.

"Отношения наших братских стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54 процента, достигнув 6,3 млрд долларов. Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 млрд долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", – отметил президент.

В свою очередь Хакан Фидан передал главе нашего государства приветствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур.

Как сообщил Хакан Фидан, турецкий лидер планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств.

Ранее сообщалось, что Хакан Фидан прибыл в Астану с официальным визитом. Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан 3 ноября в рамках десятого юбилейного саммита Организации тюркских государств.

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