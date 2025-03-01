Атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" обсудили главы МИД РФ и Турции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уведомил об атаке турецкого коллегу Хакана Фидана, который пообещал принять меры, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД РФ, в ночь на 28 февраля ВСУ атаковали тремя беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре (Краснодарский край), обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку", сообщило Минобороны РФ.





"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в заявлении российского МИДа.

"Турецкий поток" на данный момент – единственный источник российского трубопроводного газа для Европы.

17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская") был атакован БПЛА и выведен из строя. В МИД Казахстана заявили, что намерены обсудить с украинской стороной атаку на объект КТК.