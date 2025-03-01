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Мир

Атаку ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" обсудили главы МИД РФ и Турции

министры РФ и Турции обсудили инфраструктуру &quot;Турецкого потока&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 20:36 Фото: mid.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уведомил об атаке турецкого коллегу Хакана Фидана, который пообещал принять меры, сообщает Zakon.kz.

По данным МИД РФ, в ночь на 28 февраля ВСУ атаковали тремя беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре (Краснодарский край), обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку", сообщило Минобороны РФ.


"Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры", – говорится в заявлении российского МИДа.

"Турецкий поток" на данный момент – единственный источник российского трубопроводного газа для Европы.

17 февраля нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума (НПС "Кропоткинская") был атакован БПЛА и выведен из строя. В МИД Казахстана заявили, что намерены обсудить с украинской стороной атаку на объект КТК. 

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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