Зарубежные СМИ отметили притягательность Казахстана для инвесторов

Банкир и аналитик глобальных экономических рисков Люк Родехефер высказал свое мнение о Послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В европейском издании Modern diplomacy он отметил, что в своем недавнем Послании Токаев обнародовал всеобъемлющий план, направленный на экономические реформы и новый экономический курс страны. Эти реформы имеют огромные воздействия на иностранные инвестиции и экономические отношения Казахстана с другими странами.

"Ключевыми моментами Послания являются индустриализация, диверсификация, переход к зеленой энергетике, упрощение налоговых кодексов, а также прозрачность и справедливость в системе управления. В совокупности данные реформы свидетельствуют об активном подходе Казахстана к привлечению иностранных инвестиций и укреплению экономических связей во всем мире", – говорится в сообщении.

Также он заявил, что президент указал на необходимость диверсификации экономики и достижение определенного уровня самообеспечения. Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу по развитию таких направлений, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение. При этом страна становится выгодным направлением для отраслевых инвестиций.

"Еще одной важной реформой, направленной на более благоприятные условия для ведения бизнеса, является упрощение процесса государственных закупок. Принцип "качество товаров выше цены" и полная автоматизация процедур, скорее всего, снизит бюрократию и повысит прозрачность, тем самым стимулируя участие иностранного бизнеса в государственных тендерах. Упрощение данных процессов сделает Казахстан еще более благоприятной страной для инвесторов". Люк Родехефер

Президент подчеркнул, пишет эксперт, что основная цель запланированных реформ – это стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов с целью удвоения объема национальной экономики до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Что в свою очередь говорит о твердой приверженности макроэкономической стабильности как одного из ключевых показателей, который тщательно изучают иностранные инвесторы.

Более того, предложение решить проблему недостаточного корпоративного кредитования и разморозить около 5 млрд долларов банковских активов для экономического оборота указывает на позитивный сдвиг в сторону увеличения ликвидности на рынке, что является зеленым флагом для инвесторов.

"Реформы, направленные на полную цифровизацию налогового контроля, переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками и введение прогрессивного налогообложения – шаги, направленные на полное соответствие международным нормам. Данные изменения имеют также решающее значение в создании благоприятных условий для иностранных инвесторов". Люк Родехефер

Сообщается, что не менее важным является стремление Казахстана к зеленому и устойчивому развитию. Уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии и даже открывая возможность строительства атомной электростанции на национальном референдуме, Казахстан прокладывает путь для масштабных инвестиций в устойчивые технологии. Это разумный шаг, учитывая глобальную тенденцию к устойчивому развитию и увеличение зеленых фондов, ищущих возможности для ответственного инвестирования.

"Кроме того, стратегическое расположение Казахстана как важного транзитного узла между Азией и Европой представляет собой бесценное предложение для иностранных инвесторов. Планы по развитию Транскаспийского маршрута и коридора "Север-Юг" не только помогают внутренней логистике, но и делают его привлекательным местом для международных компаний, стремящихся повысить эффективность своей цепочки поставок". Люк Родехефер

Кроме того, пишет издание, подход страны к цифровизации направлен на привлечение дорогостоящих иностранных инвестиций в технологии. Страна стремится увеличить экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году и стремится стать платформой для продажи вычислительных мощностей. Это может привлечь значительные потоки прямых иностранных инвестиций в Казахстан, особенно из стран, которые являются лидерами в области технологий.