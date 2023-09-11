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Пресс-секретарь президента освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья

По состоянию здоровья пресс-секретарь президента освобожден от занимаемой должности Фото: akorda.kz
По состоянию здоровья пресс-секретарь президента Нурмухамед Байгараев освобожден от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом Нурмухамед Байгараев сообщил на своей странице в Facebook 11 сентября 2023 года.

По его словам, ему срочно пришлось обратиться к врачам для обследования из-за приступов. Он уточнил, что лечение займет длительное время, а это будет мешать службе.

6 сентября 2023 года Байгараев распоряжением Касым-Жомарта Токаева был назначен пресс-секретарем президента Казахстана.

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Что известно о новом пресс-секретаре Токаева

Байгараев родился 3 декабря 1987 года в Туркестанской области. В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности бакалавр политологии. В 2011 году окончил магистратуру по этой специальности.

Трудовой путь начал в 2008 году в агентстве "Хабар" в должности редактора, затем работал продюсером программ. С августа 2022 года по 6 сентября 2023 года был заместителем пресс-секретаря президента Казахстана.

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