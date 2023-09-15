Элитный кортеж, красная дорожка: как Токаева провожали в Душанбе

15 сентября 2023 года завершился рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

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Фото: akorda.kz

Отмечено, что в международном аэропорту Душанбе главу Казахстана проводил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Таджикистан 14 сентября.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

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За два дня Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.