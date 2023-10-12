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Министр промышленности ответил на претензию о незнании казахского языка

Казастан Шарлапаев казахский язык Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил на претензию журналистов о плохом владении казахским языком. Глава ведомства заявил, что учит язык и старается на нем говорить и не позволит другим людям с презрением относиться к его усилиям, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что языковой вопрос, действительно, очень сложен. И журналисты, по его мнению, имеют полное право требовать ответы от чиновников на том языке, который использовался в вопросе. Также как и зрители и читатели имеют право получать информацию на желаемом языке. Однако министр считает, что нельзя отбрасывать тот факт, что в госорганах есть определенное число людей, которые не владеют государственным языком на 100%. 

"Я включаю себя в их число, и ваш комментарий абсолютно справедлив, что нужно стремиться отвечать четко. Но я вам хочу сказать следующее. Я достаточно много времени провел в разных странах. И я никогда не сталкивался с таким количеством негатива, который оборачивается на тех людей, которые пытаются изучить язык. Я за полтора года дошел до того, чтобы доносить свои мысли, плохо ли, хорошо, я понимаю. Да, у меня нет такого словарного запаса, как у вас. Но все равно я стремлюсь и делаю это, наверное, все-таки чуть лучше, чем какая-то определенная часть моих коллег. Но сталкиваюсь с таким, наверное, посылом, что "не смотря на все твои старания, мы все равно будем к тебе относиться негативно". Я считаю, что это неправильно".Канат Шарлапаев

Он привел в пример другие страны, где люди с пониманием относятся к тем, кто не до конца владеет государственным языком. Казахстан, по его словам, единственная страна, где он столкнулся с негативом.

"Не смотря на то, что вы видите, когда я получаю вопрос на казахском – стремлюсь на него ответить. И вы с презрением говорите мне: "Я не хочу слышать эканье, бэканье, а полноценный казахский язык". Я вам гарантирую, что еще через 18 месяцев вы услышите тот язык, который вас устраивает. Но я не позволю относиться с презрением ни к моим усилиям, ни к усилиям большого количества людей, которые стремятся и хотят разговаривать на казахском языке. Я считаю, это неправильно. Извините за мою резкую позицию. Но я никогда не сталкивался с таким негативом по отношению к людям, которые стремятся говорить. Со мной встречались куча журналистов еще 14 месяцев назад– как я говорил. И как разговариваю сейчас (есть разница, – Прим. Ред.)".Канат Шарлапаев

В сентябре, после своего назначения на должность министра, Канат Шарлапаев отвечал на вопрос журналистов о том, считает ли себя достойным этой должности, учитывая, что он не родился и не рос в Казахстане.

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