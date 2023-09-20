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Токаев высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса

Токаев высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса, сообщает Zakon.kz.

Решение политических вопросов силовым путем, по его словам, ведет лишь к тупику. Диалог - это единственный способ создать благоприятную среду, которая позволила бы согласовать новые принципы и нормы.

"Несмотря на все усилия конфликты сохраняются во многих регионах мира. Призываем все стороны к поиску дипломатических решений конфликтов на основе устава ООН и общепризнанного международного права. В этой связи Казахстан дает высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса".Касым-Жомарт Токаев

Дипломатия и диалог, по его словам, всегда должны возобладать в поисках решений международных споров.

"Мы поэтому сообща должны приложить максимальные усилия для стабилизации единственной системы глобальных институтов, которые у нас есть".Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев также принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – США, где выступил с речью. В ходе саммита обсуждались вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

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ООН Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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