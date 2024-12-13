#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
522.91
548.85
5.05
Политика

Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана

Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:06 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 декабря поздравил Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.

"Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли
Политика
15:12, Сегодня
Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли
Президент посетил школу имени Кемеля Токаева
Политика
13:07, Сегодня
Президент посетил школу имени Кемеля Токаева
Сенат одобрил ратификацию займов от международных банков для финансирования дефицита бюджета
Политика
16:41, 12 декабря 2024
Сенат одобрил ратификацию займов от международных банков для финансирования дефицита бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: