Токаев поздравил Бердымухамедова с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 декабря поздравил Бердымухамедова по случаю 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил успешный характер проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, которая снискала заслуженное уважение и высокий авторитет на международной арене.

"Казахстан и Туркменистан связывают крепкие исторические узы многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Мы высоко ценим динамичное развитие и углубление стратегического партнерства между нашими братскими странами", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Туркменистана дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а братскому туркменскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли.