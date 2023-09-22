Бахытжан Сапиев получил должность в АП

Назначен заведующий Отделом государственного контроля Администрации президента. Им стал Бахытжан Сапиев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды 22 сентября 2023 года.

"Распоряжением главы государства Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Кроме того, Токаев подписал еще одно распоряжение об освобождении от должности замгенпрокурора Булата Дембаева.

Стоит напомнить, что 11 августа 2023 года распоряжением Токаева Ракымжан Ерназар был назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента.