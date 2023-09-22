Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бахытжан Сапиев получил должность в АП

Бахытжан Сапиев получил должность в АП Фото: Zakon.kz
Назначен заведующий Отделом государственного контроля Администрации президента. Им стал Бахытжан Сапиев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды 22 сентября 2023 года. 

"Распоряжением главы государства Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Кроме того, Токаев подписал еще одно распоряжение об освобождении от должности замгенпрокурора Булата Дембаева.

Стоит напомнить, что 11 августа 2023 года распоряжением Токаева Ракымжан Ерназар был назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента.

Читайте также

Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине
Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине
Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области
Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области
Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева
Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления