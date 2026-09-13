Товарооборот Казахстана с БРИКС достиг около 72 млрд долларов

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана с членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что страна намерена диверсифицировать торгово-экономические и инвестиционные связи со всеми государствами БРИКС. "В качестве председателя Евразийского экономического союза Казахстан выступает за расширение экономического сотрудничества с БРИКС и продвижение работы по заключению соглашения о свободной торговле с Индией. Являясь надежным поставщиком ключевых сырьевых ресурсов, наша страна вносит вклад в обеспечение глобальной безопасности поставок. Мы видим значительные возможности для развития партнерства в сферах глубокой переработки в энергетике, критически важных минералов и сельского хозяйства, уделяя особое внимание передаче технологий, обмену знаниями и совместным инвестициям. Кроме того, мы располагаем значительным потенциалом для совместной реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе имеющих международное значение. Новый Банк развития мог бы рассмотреть возможности финансирования коммерчески жизнеспособных проектов во всех странах БРИКС, в том числе и в Казахстане", – заметил глава нашего государства. Президент Казахстана считает, что укрепление транспортной взаимосвязанности позволит раскрыть этот потенциал и придать импульс общему экономическому росту. "Являясь одним из ключевых транзитно-логистических центров Евразии, Казахстан стремится ускорить и сделать более предсказуемыми трансграничные перевозки за счет развития железнодорожной сети, портов и цифровой инфраструктуры. В прошлом году объем транзитных грузоперевозок через Казахстан приблизился к 40 млн тонн. Наша долгосрочная цель – довести этот показатель до 100 млн тонн в год. В целом наша транзитная сеть уже обеспечивает до 85% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой. В рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута Казахстан выступает связующим звеном между Азией и Европой через Каспийское море. Дальнейшая синергия этого важнейшего транспортного маршрута с инициативой "Один пояс, один путь" и Международным транспортным коридором "Север – Юг" позволит сформировать более интегрированную и устойчивую евразийскую транспортную сеть. В этой связи приветствую предложенную Индией Рамочную программу БРИКС по сотрудничеству в сфере логистики и цепочек поставок, поскольку она может способствовать развитию практического сотрудничества в рамках "БРИКС плюс"",– сказал Касым-Жомарт Токаев. Материал по теме Токаев принял участие в саммите "БРИКС плюс" – о чем говорил президент Ранее Токаев отметил необходимость диалога между ядерными державами.

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