Речь о посредничестве Астаны не идет: МИД о переговорах Армении и Азербайджана в Казахстане

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали предстоящие переговоры представителей Армении и Азербайджана в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 29 апреля подтвердил, что такие переговоры действительно планируются в Алматы, однако точную дату не озвучил.

"Мы на связи с коллегами в Азербайджане и Армении, предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office. Более детальную информацию мы сообщим", – заявил Айбек Смадияров.

Журналисты также уточнили, кто понесет расходы на организацию переговоров Армении и Азербайджана в Казахстане.

"Это не такое масштабное мероприятие. Казахстан какую-то часть расходов несет, но тот эффект, если две стороны придут к миру, скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе", – отметил Айбек Смадияров.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.