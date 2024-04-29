Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Речь о посредничестве Астаны не идет: МИД о переговорах Армении и Азербайджана в Казахстане

официальный представитель МИД Казахстана про переговоры Армении и Азербайджана в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 16:12 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали предстоящие переговоры представителей Армении и Азербайджана в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 29 апреля подтвердил, что такие переговоры действительно планируются в Алматы, однако точную дату не озвучил.

"Мы на связи с коллегами в Азербайджане и Армении, предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office. Более детальную информацию мы сообщим", – заявил Айбек Смадияров.

Журналисты также уточнили, кто понесет расходы на организацию переговоров Армении и Азербайджана в Казахстане.

"Это не такое масштабное мероприятие. Казахстан какую-то часть расходов несет, но тот эффект, если две стороны придут к миру, скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе", – отметил Айбек Смадияров.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора. 

Читайте также

Армания, Азербайджан, переговоры, Алматы
Армения и Азербайджан проведут переговоры в Алматы
США
Байден и Трамп готовы к дебатам
встреча
Казахстан и Сингапур обсудили сотрудничество в проекте Alatau City
Тамила Языкова
МИД РК Смадияров Айбек Азербайджан Армения Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Работа
В мире распространяется понятие "тихое увольнение"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: