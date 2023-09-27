Консульство Казахстана будет открыто в Черногории в 2024 году

О переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Черногории Яковом Милатовичем в Нью-Йорке шла речь в документальном фильме "Батыл Бастама" на телеканале Qazaqstan, сообщает Zakon.kz.

Переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Черногории Яковом Милатовичем состоялись в рамках визита главы нашего государства в Нью-Йорк. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе и поделился планами по открытию консульства Казахстана в столице страны – Подгорице в следующем году.



"Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента Казахстана, данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

20 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая в Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Казахстан готов сотрудничать со всеми членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира.

