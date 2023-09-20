Консульство Казахстана планируют открыть в Подгорице в 2024 году

Фото: акорда

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Президентом Черногории Яковом Милатовичем поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.

Открытие консульства Казахстана в Подгорице придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами, добавил Касым-Жомарт Токаев. "Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тысяч человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в Вашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Черногории Яков Милатович выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи. "Господин Президент, я очень рад встрече с Вами. Как Вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и Премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что Премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана", – отметил Яков Милатович. Президенты обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций. В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. Ранее Глава государства провел переговоры с Президентом Румынии. Читайте также О проблемах с водой заявил глава Казахстана на Генассамблее ООН Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности Президент РК: Отказ от ядерного оружие к 2045 году станет самым значительным вкладом

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