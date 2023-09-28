Нового руководителя АДГС назначили в Абайской области

Новым руководителем АДГС по Абайской области назначили Нурлана Даулеткалиева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального акимата 28 сентября, в Абайскую область с рабочим визитом прибыл председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев. Он провел заседание, посвященное инновациям в сфере госслужбы, упрощению бюрократических процедур и подготовке Президентского молодежного кадрового резерва, а также представил нового начальника АДГС по региону.

Новым руководителем областного департамента Агентства стал Нурлан Даулеткалиев.

Нурлан Даулеткалиев родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Ранее работал:

преподавателем кафедры уголовного судопроизводства и криминалистики Казахского гуманитарно-юридического университета;

помощником депутата Сената Парламента;

главным консультантом отдела по взаимодействию с Комитетом по государственному строительству и правовой политике, отдела по взаимодействию с Комитетом по экономической и региональной политике, заместителем заведующего отдела по взаимодействию с Комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам;

заместителем заведующего информационно-аналитическим отделом;

заведующим отделом правовой экспертизы Аппарата Сената Парламента РК;

заведующим отделом законодательства Аппарата Сената Парламента РК.

В начале года стало известно, что структуру АДГС в Казахстане планируют трансформировать.