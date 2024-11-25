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Законодательство РК

Нового руководителя Департамента по делам обороны назначили в Абайской области

Назначен новый руководитель департамента по делам обороны Абайской области , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 19:30 Фото: gov.kz
Приказом министра обороны назначен начальник Департамента по делам обороны Абайской области. Им стал полковник Руслан Омаров, сообщает Zakon.kz.

Он родился в 1978 году в Семипалатинской области (ныне Абайская область).

Окончил республиканскую военную школу-интернат имени Б. Момышулы, Военную академию Сухопутных войск и Артиллерийскую школу в Турции, а также Национальный университет обороны РК.

В Вооруженных силах РК прошел путь от командира взвода до начальника штаба артиллерии бригады. Руководил боевой подготовкой в штабе Ракетных войск и артиллерии РгК "Восток".

До назначения занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Серик Сапиев вернулся на госслужбу.

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