Токаев и Рахмон обсудили развитие двусторонних отношений

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 14 сентября, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Душанбе и провел встречу с президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием.

"Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы региональной повестки.

Фото и видео со встречи Касым-Жомарта Токаева в Душанбе можно увидеть здесь.