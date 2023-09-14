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Законодательство РК

Токаев и Рахмон обсудили развитие двусторонних отношений

Токаев и Рахмон провели переговоры в Душанбе Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 14 сентября, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Душанбе и провел встречу с президентом Таджикистана. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмона за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием.

"Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы региональной повестки.

Фото и видео со встречи Касым-Жомарта Токаева в Душанбе можно увидеть здесь.

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