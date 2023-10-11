Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат Мажилиса получил замечание за агрессивность

Депутату Базарбеку сделали замечание за агрессивность Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Мажилиса 11 октября депутат Бакытжан Базарбек чересчур эмоционально потребовал, чтобы чиновники назвали фамилии акимов, допустивших нарушения при распределении возвращенных в госсобственность пастбищ. За это ему сделал замечание спикера Палаты, сообщает Zakon.kz.

Депутат не смог сдержать эмоций при обращении к представителям профильных ведомств по вопросу распределения акимами возвращенных в госсобственность земель. 

"Я вас прошу назвать конкретные фамилии. Если вы не будете конкретно называть фамилии, то не будут приниматься меры к таким акимам. У нас есть уголовное законодательство. Дайте нам фамилии, будем привлекать их к ответственности. Иначе мы можем даже прогнать представителей министерства". Бакытжан Базарбек

В ответ спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил парламентарию о соблюдении депутатской этики. 

"Бакытжан Жумабекович, в первую очередь необходимо соблюдать депутатскую этику, нельзя проявлять агрессивность. Я, конечно, не поддерживаю". Ерлан Кошанов

Тем не менее Ерлан Кошанов заметил, что сам вопрос, поднятый мажилисменом, правильный.

На заседании Бахытжан Базарбек сообщил, что возвращенные ранее пастбища в селе Бостандык Северо-Казахстанской области местные власти снова начали отдавать олигархам. Он заявил, что возвращенные земли местные акиматы раздают состоятельным людям. Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек конкретных имен не назвал, но не отрицал, что при распределении угодий могли возникнуть нарушения.

Читайте также

Токаев назначил двух зампредседателя АФМ
Токаев провел назначения в АФМ
Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Токаев обратился к участникам Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Токаев прибыл в Кызылординскую область
Токаев прибыл в Кызылординскую область
Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
птица
Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления