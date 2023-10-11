Депутат Мажилиса получил замечание за агрессивность

На пленарном заседании Мажилиса 11 октября депутат Бакытжан Базарбек чересчур эмоционально потребовал, чтобы чиновники назвали фамилии акимов, допустивших нарушения при распределении возвращенных в госсобственность пастбищ. За это ему сделал замечание спикера Палаты, сообщает Zakon.kz.

Депутат не смог сдержать эмоций при обращении к представителям профильных ведомств по вопросу распределения акимами возвращенных в госсобственность земель.

"Я вас прошу назвать конкретные фамилии. Если вы не будете конкретно называть фамилии, то не будут приниматься меры к таким акимам. У нас есть уголовное законодательство. Дайте нам фамилии, будем привлекать их к ответственности. Иначе мы можем даже прогнать представителей министерства". Бакытжан Базарбек

В ответ спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил парламентарию о соблюдении депутатской этики.

"Бакытжан Жумабекович, в первую очередь необходимо соблюдать депутатскую этику, нельзя проявлять агрессивность. Я, конечно, не поддерживаю". Ерлан Кошанов

Тем не менее Ерлан Кошанов заметил, что сам вопрос, поднятый мажилисменом, правильный.

На заседании Бахытжан Базарбек сообщил, что возвращенные ранее пастбища в селе Бостандык Северо-Казахстанской области местные власти снова начали отдавать олигархам. Он заявил, что возвращенные земли местные акиматы раздают состоятельным людям. Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек конкретных имен не назвал, но не отрицал, что при распределении угодий могли возникнуть нарушения.