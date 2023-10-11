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Законодательство РК

Депутат заявил, что возвращенные земли в СКО акиматы снова раздают олигархам

Казахстан акиматы земля возвращение распределение Фото: pixabay
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Бахытжан Базарбек сообщил, что возвращенные ранее пастбищные угодья в селе Бостандык СКО местные власти снова начали отдавать олигархам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь к заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой, депутат напомнил, что ранее общался с представителями правительства по поводу пастбищных угодий жителей села Бостандык в Акжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

"Несколько лет назад мы с вами общались по видеосвязи по селу Бостандык, где местное население лишили пастбищных угодий. Тогда вы пообещали решить вопросы. Сейчас вы находитесь на должности заместителя премьер-министра и, пользуясь этой возможностью, я хочу вам передать обращение жителей. Мы с комиссией вернули незаконно выделенные земли, это 8,5 млн гектаров. Это чтобы обеспечить нужды местного населения. Но сейчас мы получаем негативные сигналы. Возвращенные земли местные акиматы, коррупционеры налево-направо раздают олигархам и состоятельным людям. Есть ли такая информация, кто эти акимы? Пусть назовут фамилии здесь и сейчас". Бакытжан Базарбек

Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек имен не назвал, но не стал отрицать, что при распределении угодий могли возникнуть нарушения. 

"Есть комиссия, сейчас возвращены земли. Но распределение этих земель – прерогатива местных исполнительных органов. 2,2 млн гектаров возвращенных земель были перераспределены, и они были направлены на расширение пастбищных угодий. В основном это были отдаленные территории. Да, возможно, были перераспределены с нарушениями. Такие акиматы выявлены, но необходимо сейчас совершенствовать законодательство, и по действующему механизму мы сейчас не имеем возможности воздействовать на местных акимов".  Абулхаир Тамабек

По его мнению, этот вопрос следует решать посредством совершенствования законодательства.

"Затем предусмотреть ответственность акимов и чтобы возвращаемые земли, в первую очередь, были направлены на расширение земельных угодий и для нужд населения". Абулхаир Тамабек

Ранее органы прокуратуры добились возвращения в государственную собственность пастбищных земель в Акмолинской области площадью свыше 30 тысяч гектаров и стоимостью 285 млн тенге.

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