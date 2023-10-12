Токаев провел назначения в Антикоре
Согласно распоряжениям главы государства, опубликованным на сайте Акорды:
- Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности;
- Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Улан Саркулов родился 27 июля 1980 года в Актюбинской области.
В 2002 году окончил Академию ФСБ РФ, в 2008 году – Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ.
Трудовой стаж начинал как сотрудник Департамента КНБ по Актюбинской области.
С 2006 по 2009 года руководил аппаратом акима Актау.
С 2012 по 2013 года являлся помощником заместителя премьер-министра РК.
2013-2015 годы – заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области.
2015-2017 годы – руководитель ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области".
В 2017 работал на должности заместителя акима Кокшетау.
С 2022 года был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Максат Жебегенов в 2002 году окончил Академию КНБ РК по специальности правоведение.
В период 2002-2022 годов проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области
Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента КНБ по Алматинской области
24 мая по 28 июля 2022 года назначен на должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области
С 28 июля 2022 года – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жетысуской области.
Днем ранее, 11 октября 2023 года, Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по финансовому мониторингу.