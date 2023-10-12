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Законодательство РК

Токаев провел назначения в Антикоре

Токаев провел назначения в Антикоре Фото: gov.kz
12 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев провел назначения в руководстве антикоррупционной службы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно распоряжениям главы государства, опубликованным на сайте Акорды:

  • Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности;
  • Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Улан Саркулов родился 27 июля 1980 года в Актюбинской области.

В 2002 году окончил Академию ФСБ РФ, в 2008 году – Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ.

Трудовой стаж начинал как сотрудник Департамента КНБ по Актюбинской области.

С 2006 по 2009 года руководил аппаратом акима Актау.

С 2012 по 2013 года являлся помощником заместителя премьер-министра РК.

2013-2015 годы – заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области.

2015-2017 годы – руководитель ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области".

В 2017 работал на должности заместителя акима Кокшетау.

С 2022 года был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Максат Жебегенов в 2002 году окончил Академию КНБ РК по специальности правоведение.

В период 2002-2022 годов проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области

Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента КНБ по Алматинской области

24 мая по 28 июля 2022 года назначен на должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области

 С 28 июля 2022 года – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жетысуской области.

Днем ранее, 11 октября 2023 года, Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по финансовому мониторингу.

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