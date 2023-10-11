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Законодательство РК

Токаев провел назначения в АФМ

Токаев назначил двух зампредседателя АФМ Фото: fiu-cis.org, gov.kz
11 октября 2023 года Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Отмечено, что Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Раисов Улан Ермуханович родился 12 августа 1981 года в Алматы.

Начинал карьеру с должности контролера-ревизора Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК.

С 15 октября 2020 года по 3 февраля 2021 года – руководитель Управления F8 Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

С 4 февраля 2021 года являлся заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Кроме того, Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау.

В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК. В 2005 году – Университет экономики и финансов им. Рыскулова.

Трудовой стаж начинал с работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, Антикоррупционной службе и Службе экономических расследований.

С 2020 по 2022 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С марта 2022 года являлся первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

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