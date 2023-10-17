30 документов почти на 17 млрд долларов подписаны в рамках визита Токаева в Китай

Акорда опубликовала список документов, подписанных в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 17 октября 2023 года сказано, что всего было подписано 30 коммерческих документов на общую сумму 16,54 млрд долларов, в том числе инвестиционные, торговые соглашения, договора о передаче технологий на производство, открытии кредитных линий и т.д.

В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:

Соглашение между АО "НК "КазМунайГаз" и SINOPEC о совместной разработке пред-ТЭО по проекту ТФК/ПЭТФ. Соглашение между АО "НК "КазМунайГаз" и CITIC Group о взаимопонимании по продвижению проекта увеличения мощности завода ТОО "СП "CASPI BITUM" по переработке до 1,5 млн тонн нефти в год. Соглашение о сотрудничестве между АО "Казпочта" и YTO Express Group. Рамочное соглашение АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и CRRC Corporation Limited о сотрудничестве и приобретении продуктов CRRC Corporation Limited (торговое соглашение). Двустороннее заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и China National Petroleum Corporation о продлении срока действия контракта на недропользование. Договор купли-продажи долей участия в уставном капитале ТОО "Силлено" между АО "НК "КазМунайГаз", SINOPEC и ООО "СИБУР".

Также в рамках официального визита были подписаны:

Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и China Power International Holding, SANY Renewable Energy Co.Ltd. Соглашение о сотрудничестве между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом нефти (China University of Petroleum) по созданию Ассоциации "Один пояс, один путь" совместного развития индустрии, подготовки научных кадров, совместных научных исследований в энергетическом секторе. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Shenzhen Enterprise Confederation. Соглашение о совместной разработке проекта между АО "Самрук-Энерго" и Power China Resources Ltd. Соглашение о совместной разработке между АО "Самрук-Қазына" и China Power International Holding. Соглашение о сотрудничестве между АО "КазМунайГаз" и China National Offshore Oil Corporation. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "QazaqGaz" и "Geo-Jade Petroleum Corporation". Соглашение о намерениях по реализации проекта "Индустриальный парк гражданских взрывчатых изделий" между АО "НК "Казахстан инжиниринг" и Liangjiang Precision Control Electronic Technology (Chongqing) Co.Ltd. Рамочное соглашение между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО Qazaqstan Investment Corporation и China Huadian Overseas Investment об инвестиционном сотрудничестве. Рамочное соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и ООО "ГК Порт Ляньюньган". Дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и BYD Auto Industry Co.Ltd. о поставке автомобилей на новых источниках энергии. Дистрибьютерское соглашение между Astana Motors и TELD New Energy Co.Ltd. Дополнительное соглашение об академическом обмене между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом иностранных языков. Кредитное соглашение между АО "Самрук-Казына", GPC Investment LLP, Bank of China Limited (Tokyo Branch), JSC AB "Bank of China Kazakhstan", China Construction Bank (Asia) corporation limited о предоставлении кредитной линии GPC Investment. Предварительное соглашение об инвестировании между АО "Самрук-Қазына" и SANY Renewable Energy Co.Ltd. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Самрук-Қазына" и China National Petroleum Corporation. Меморандум о сотрудничестве и партнерстве между РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" на ПХВ, НАО "Медицинский университет Астана" и BGI Group. Меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и Sai Cheng International Logistics Co.Ltd. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Primus Capital" и Sinoma Cement Co.Ltd. Меморандум о взаимопонимании между НАО "Медицинский Университет Астана" и Schanghai United Imaging Helthcare Co.Ltd. Меморандум о взаимопонимании между КазНУ им. Аль-Фараби и Пекинским университетом языка и культуры. Дополнение №7 к Контракту на недропользование между Министерством энергетики Республики Казахстан и АО "CNPC-Актобемунайгаз". Основные условия участия QIC в фонде Forebright Life Science Technology Fund между АО "Qazaqstan Investment Corporation" и BGI Group. Договор купли-продажи природного газа между АО "НК "QazaqGaz" и Petrochina International Co.Ltd.

Утром 17 октября Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.

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В завершении переговоров члены делегаций двух стран подписали ряд документов.