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Ли Цян рассказал, чем Токаев покорил китайцев

Ли Цян: Токаев покорил китайцев Фото: akorda.kz
17 октября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, ранее достигнутых в ходе встреч лидера Казахстана с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Казахстана отметил, что с большим воодушевлением наблюдает за стремительным социально-экономическим развитием Китая.

"Правительство КНР эффективно решает важнейшие задачи по обеспечению устойчивости экономики в условиях мировой турбулентности. Мы высоко оцениваем весомый вклад Вашей страны в обеспечение стабильного развития всей мировой экономики. Казахстан традиционно придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем. Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и добрым соседом КНР. Сегодня казахско-китайские отношения развиваются быстрыми темпами. Этому способствуют активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран".Касым-Жомарт Токаев

Токаев сообщил, что сегодня провел весьма продуктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Были достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению казахско-китайских многогранных отношений.

"В рамках моего визита сегодня было подписано 9 документов на уровне правительств, более 20 соглашений между бизнесом и различными структурами двух стран. В рамках Года казахстанского туризма в Китае хотел бы отметить высокую значимость соглашений о взаимном безвизовом режиме, о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, соглашений, которые предусматривают наше взаимодействие в области энергетики".Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь, Ли Цян отметил значимость визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в контексте дальнейшего укрепления двусторонних связей


"Народы Казахстана и Китая объединяет многовековая дружба. В мае текущего года в интервью китайскому телевидению Вы поделились своими воспоминаниями о годах учебы и работы в нашей стране, удивив и покорив китайскую аудиторию отличным знанием китайского языка. Я тоже посмотрел интервью. Думаю, что оно дало мощный толчок упрочению дружбы между нашими странами. По итогам Вашей встречи с Председателем Си были достигнуты важные договоренности, которые служат ориентиром для открытия новую страницу «золотого 30-летия» отношений между нашими странами. Китайская сторона готова вместе с Вашими коллегами заниматься практической реализацией договоренностей, достигнутых на высшем уровне, укреплять многовековые узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество".Ли Цян

В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и транзита, энергетики, нефтегазохимии, геологоразведки, автомобилестроения, высоких технологий и цифровизации.

Наряду с этим подтверждено обоюдное стремление продолжить сотрудничество по совместному использованию трансграничных рек.

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