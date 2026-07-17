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Политика

Токаев рассказал премьеру Таиланда, чем Казахстан может привлечь туристов

Токаев, премьер Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:47 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Шанхае, 17 июля 2026 года встретился с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава РК, в Казахстане рассматривают Таиланд как одного из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии.

Президент также высоко оценил перспективы экономического взаимодействия. К примеру, за 4 месяца 2026 года объем товарооборота увеличился на 76% по сравнению с прошлым годом, превысив 110 млн долларов.

По мнению Токаева, этот показатель можно значительно нарастить, в первую очередь, за счет поставок аграрной продукции.

Так, с целью создания благоприятных условий для предпринимателей глава государства предложил активизировать взаимодействие между правительствами двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества является туризм.

Традиционно Таиланд входит в число самых популярных направлений для граждан Казахстана. Только в 2025 году эту страну посетило более 150 тысяч наших соотечественников.

Казахстан, как говорится в публикации Акорды, также может предложить жителям Таиланда уникальные возможности для отдыха, в том числе зимнего.

Анутин Чарнвиракул заявил о заинтересованности его страны в наращивании сотрудничества по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

По его словам, Бангкок считает важным придать новый импульс сотрудничеству в сферах экономики, торговли, цифровизации и туризма.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра совершить официальный визит в Казахстан.

До этой встречи Токаев выступил на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту, где заявил, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) опережают коллективные способности людей понимать, оценивать и регулировать его.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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