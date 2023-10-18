Президент: "Цифровой Шелковый путь" является новым глобальным проектом

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине подчеркнул ключевую роль флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Zakon.kz.

По его словам, соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, он может стать "континентальным мостом "Пояса и Пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", – сказал президент.

По его мнению, большие возможности открывает партнерство в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", являющейся новым глобальным проектом.

"Уверен, построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха. Убежден, под вашим мудрым руководством, уважаемый председатель Си Цзиньпин, КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая на основе концепции общности исторических судеб различных народов", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили председатель Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В мероприятиях форума участвуют более 20 глав государств и представители свыше 130 стран и международных организаций.