Токаев: Проект "Один пояс – один путь" стал общим благом

На форуме "Один пояс – один путь" в Китае президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о значимости одноименного экономического проекта, реализуемого властями КНР, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 18 октября, президент Казахстана выступил на церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь". Он выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за гостеприимство и безупречную организацию форума, а также подчеркнул ключевую роль Китая в обеспечении глобальной безопасности.

"В современных геополитических условиях инициатива "Один пояс – один путь" стала востребованным международным проектом и крупнейшей платформой сотрудничества. Проект олицетворяет экономическую мощь Поднебесной, ее устремление к новым высотам на глобальном уровне. Весьма символично, что десять лет назад именно в Казахстане вы впервые изложили далеко идущую инициативу "Один пояс – один путь", став таким образом ее главной движущей силой. Отмечая эту важную годовщину, сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что Ваша инициатива доказала свою востребованность, получила признание мирового сообщества, превратилась в грандиозный проект глобального масштаба", – обратился Касым-Жомарт Токаев к Си Цзиньпину.

Глава государства отметил, что китайский экономический проект стал действенной платформой для масштабного международного сотрудничества. Благодаря инвестициям в "Один пояс – один путь" свыше 150 государств Азии, Европы и Африки теперь соединены общей логистической сетью.

"Проект стал всеобщим благом для наших государств, которые в условиях колоссальной турбулентности мировой экономики могут дать эффективный ответ на сложнейшие вызовы современности". Касым-Жомарт Токаев

Президент указал, что инициатива КНР также вносит значимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей и укрепление добрососедских отношений между участниками проекта. "Один пояс – один путь" фактически дал толчок возрождению Великого Шелкового пути, сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил достижения РК. Казахстан, находясь в центре Евразии, играет особую роль в реализации инициативы "Один пояс – один путь". Республика прилагает усилия, чтобы стать транспортно-логистическим узлом международного значения.



"Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше 35 млрд долларов. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт "Хоргос", транзитная магистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран. При этом мы не останавливаемся на достигнутом", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Президент рассказал о планах по строительству 1300 км новых железнодорожных путей в течение трех лет, открытию третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем и строительству новых сухих портов "Бахты" и "Калжат". Это реальные примеры сопряжения крупных экономических проектов Казахстана с глобальной китайской инициативой, подчеркнул глава государства.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул ключевую роль флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута.