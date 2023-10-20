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Политолог: Казахстан – важный субъект в развитии евразийской архитектуры "Один пояс, один путь"

Политолог: Казахстан – важный субъект в развитии евразийской архитектуры "Один пояс, один путь" Фото: akorda.kz
Казахстан с первых дней твердо поддерживает глобальную инициативу "Один пояс, один путь" (ОПОП) и активно участвует в ее продвижении. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе двухдневного официального визита в Китай.

По мнению эксперта-аналитика Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Артура Сулейманова, для Казахстана участие в мегапроекте имеет свою историю и специфику.

"Впервые эта инициатива была озвучена в Астане 10 лет назад, что придает определенную символичность китайско-казахстанским отношениям. За это время сотрудничество развивалось динамично и охватывало самый широкий спектр приоритетных и взаимовыгодных направлений партнерства. Кроме того, успешность развития китайско-казахстанских отношений позитивно влияет и на развитие евразийской экономической интеграции. Это, своего рода, в действии "принцип сообщающихся сосудов", когда эффект синергетический", – отмечает политолог.

В целом, по словам Артура Сулейманова, Казахстан является важным субъектом в развитии евразийской архитектуры "Один пояс, один путь". Это касается в первую очередь транспортно-логистической, энергетической, инвестиционной и туристической инфраструктуры.

"КНР входит пятерку стран-инвесторов Казахстана. Кроме того, Казахстан становится евразийским центром пересечения транспортных проектов и портом между Китаем и Европой (автомагистраль "Западная Европа – Западный Китай", порт "Хоргос – Восточные ворота"). Если рассматривать сотрудничество на перспективу, то ОПОП открывает новые возможности для экономического развития Казахстана. В первую очередь их отличает некая креативность и практико-ориентированностью. Это одновременно сотрудничество по приоритетным секторам экономики, и в то же время, точечное взаимодействие по возникающим в этом процессе новым возможностям", – заявил аналитик.

Для стран-участниц СНГ высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути" имеет особенное значение для совместного достижения общего развития и процветания в рамках Большой Евразии.

"Это объясняется не только географическими причинами и соседством государств, но и геополитической логикой в условиях формирующегося Большого евразийского партнерства. В рамках постсоветского пространства ОПОП рассматривается в контексте сопряжения с интеграционной инициативой "Большая Евразия". Еще в мае 2015 года было сделано совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ОПОП", – добавил Артур Сулейманов.

И еще, по словам политолога, "не менее важно, что в рамках ОПОП страны СНГ не выступают конкурентами, а скорее партнерами в рамках многоуровневой экосистемы (Китай – Монголия – Россия; Трансъевразийский сухопутный мост; Западно-азиатский коридор; Китай – Индия; Китай – Пакистан; Китай – Юго-восточная Азия)".

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