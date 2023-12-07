Италия вышла из программы "Один пояс – один путь"

Италия направила официальное уведомление властям Китая о выходе единственной страны-участницы "Большой семерки" из торговой инициативы "Один пояс – один путь", сообщает Zakon.kz.

С 2019 года Италия оставалась первой и единственной страной "Большой семерки", которая входила в торговый проект "Один пояс – один путь". В среду, 6 декабря, источники из итальянского правительства сообщили, что официальные документы о выходе из состава проекта направлены в Китай, пишет Reuters.

В прошлом году премьер-министр Джорджия Мелони, когда вступила в должность, анонсировала выходи из состава стран-участниц торговой инициативы. Тогда Мелони заявила, что проект не принес стране ожидаемых результатов. Не смотря на выход из инициативы "Один пояс – один путь", власти Италии настаивают, что намерены сохранить с Китаем добрые отношения.

Срок действия соглашения, подписанного итальянскими властями с Китаем в 2019 году истекает в марте будущего года. Для выхода из проекта Италии достаточно не продлевать пакт.

В середине октября в Пекине состоялся Третий Международный Форум "Пояса и пути". Выступая на форуме, Токаев заявил о значимости одноименного экономического проекта, реализуемого властями КНР.