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Токаев дал новые поручения Маржикпаеву

Токаев дал новые поручения Маржикпаеву Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2023 года принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Токаев ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период. Кроме того, главе государства было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и Паразиатских игр в Китае.

"Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли", – говорится в сообщении.

Также Токаеву была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.

"В завершение встречи глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям", – сказано в публикации.

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Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Токаев Касым-Жомарт
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