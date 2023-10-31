Токаев дал новые поручения Маржикпаеву

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2023 года принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Токаев ознакомился с текущей деятельностью министерства и его планами на предстоящий период. Кроме того, главе государства было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и Паразиатских игр в Китае.

"Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли", – говорится в сообщении.

Также Токаеву была представлена информация по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах, дальнейшему развитию туристического потенциала страны.

"В завершение встречи глава государства поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям", – сказано в публикации.