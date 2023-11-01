Визит Макрона в Астану: почему Франции важно иметь союзника в лице Казахстана

1 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Акорде. Стороны провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд важных документов.

Корреспондент Zakon.kz порассуждал с экспертами о том, почему Франции важно иметь союзника в лице Казахстана и какие сферы сотрудничества между странами могли бы получить новое развитие.



Стоит отметить, что это первый официальный визит Эмманюэля Макрона в Казахстан. В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Фото: пресс-служба правительства РК

А после в Акорде президента Франции встречал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

К слову, президент назвал визит Эмманюэля Макрона историческим, отметив, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику.

Фото: Акорда

Во время переговоров лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание стороны уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. А также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.



Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность возвращения преподавания французского языка в казахстанских школах, а также заявил, что в 2024 году в стране появится казахско-французский университет.

Фото: Акорда

Большое внимание было уделено вопросам в энергетической отрасли, переходу к "зеленой" экономике и изменению климата.



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Президент Франции также обратил внимание на то, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире.

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Политолог Эдуард Полетаев отметил, что Франция входит в тройку ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, но есть определенные особенности у этого сотрудничества.

"Франция – страна с самым высоким процентом потребления атомной энергии в мире – около 80%. Но у французов есть проблемы с поставками урана, которые раньше она получала из трех источников – Нигера, России и Казахстана. С Нигером появились проблемы из-за переворота, с Россией сложности из-за санкционной политики Евросоюза. А Казахстан сейчас выступает адекватным и выгодным поставщиком продукта", – сказал Эдуард Полетаев.

По его словам, многие страны сейчас меняют своих торговых партнеров, учитывая текущую геополитическую турбулентность.

"Россия обратила внимание на Восток и начала укреплять сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америкой, потому что есть проблемы в сотрудничестве с Европейским союзом. Тот же Евросоюз у нас основной торгово-экономический партнер по объему, несмотря на то, что есть традиционные партнеры – Россия, Китай и страны Центральной Азии", – объяснил политолог.

Поэтому Казахстан сейчас может укрепить и даже увеличить свое сотрудничество с Францией и Европейским союзом в том плане, что регион нуждается и в нефти, и в уране – а это то, что может предложить наша страна, занимая первое место по добыче и второе по запасам металла.

Фото: Акорда

Политолог считает, что в целом 2023 год характеризуется выходом стран Центральной Азии на мировой подиум. Здесь он напомнил о поездке глав стран ЦА в Нью-Йорк и Германию.



"Сейчас миру необходимо понять, что такое Центральная Азия, за кого она, какие у нее интересы. Регион становится перспективным, и какие бы конфликты не случались, глобальный характер они не носят. Конечно же, свою роль играет транзитный потенциал, кладезь полезных ископаемых, а в нынешних условиях, когда крупные поставщики меняются, здесь можно получить надежные гарантии", – добавил Эдуард Полетаев.

Фото: Акорда

Эксперт в нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов отметил интерес Франции к строительству атомной электростанции в Казахстане. Однако заверил, что стране такое предложение будет невыгодно.



"Франция не собирается инвестировать, а просто заняться строительством АЭС. Для нас это невыгодно, потому что у Казахстана нет источников финансирования. И я не думаю, что банки готовы долгосрочно выделять на это большие кредиты. Поэтому, скорее всего, мы откажемся от такого предложения", – предположил Нурлан Жумагулов.

Что касается урана, то потенциально у Казахстана есть возможности увеличить его поставки во Францию. Но производство и выработка урана в стране сейчас ограничены из-за нехватки серной кислоты, которую используют при добыче ценного металла.

Фото: Акорда

Политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев добавил, что в момент, когда Россия и Украина ограничили поставки зерна, у Казахстана появилась возможность занять эту нишу. Об этом на сегодняшней встрече с Токаевым упомянул и Макрон, говоря о продовольственной безопасности.

Он также опроверг домыслы о том, что Франция связывает свой визит в Казахстан с целью "переманить" страны ЦА на сторону Евросоюза, отдалив их тем самым от России.

"Я не думаю, что у Франции стоит задача отдалить нас от кого-то. Наоборот, учитывая длительные и стратегические отношения Казахстана и России, будет попытка использовать Казахстан как окно для переговоров в решении российско-украинского конфликта. Лидеров, которые сегодня общаются напрямую с Путиным, не так много, и они не всегда тактичны. А лидером из стран СНГ, который сохраняет контакт с Кремлем, и по праву можно назвать наиболее опытным в дипломатической сфере и международных коммуникациях, является, безусловно, Касым-Жомарт Токаев", – подчеркнул Талгат Калиев.

Фото: Акорда

"Был период, когда вся территория в ЦА считалась зоной ответственности России. Соответственно, основные коммуникации и вопросы решались через Москву. Но сейчас Казахстан воспринимают как наиболее серьезного и стабильного партнера", – заключил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Отметим, предстоящие два дня в столице будут не менее насыщенными. 2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А 3 ноября в столице Казахстана пройдет юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в котором примут участие лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также главы государств-наблюдателей организации – Венгрии и Туркменистана.