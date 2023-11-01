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Макрон поблагодарил Токаева за его геополитическую позицию

Макрон поблагодарил Токаева за его геополитическую позицию Фото: akorda.kz
Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за позицию Казахстана относительно политических событий в регионе и мире, сообщает Zakon.kz.

Эмманюэль Макрон высказался об актуальной внешнеполитической обстановке на встрече с президентом Казахстана.

"Мы привержены системе многосторонности, Уставу ООН и международным нормам, которые основываются на уважении территориальной целостности. Хочу поблагодарить вас за вашу позицию относительно войны в Украине и борьбы с обходом санкций". Эмманюэль Макрон

Президент Франции подчеркнул, что ни в коем случае не недооценивает того давления, которое "могут оказывать на Казахстан различные акторы".

"Франция высоко ценит нашу дружбу. Мы идем по пути дружбы для укрепления наших отношений. Это дорога для вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких-либо держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами для того, чтобы служить вашему народу. Такая стратегия близка Франции. Мы также любим выбирать наших друзей. Мы их уважаем в продолжительной перспективе. Когда мы нужны, мы на их стороне. Мы уважаем их независимость. Если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь хороших друзей, которые действуют именно с такой философской позиции". Эмманюэль Макрон

Он также обозначил стратегическую роль Казахстана в современном мире и поддержал развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Казахстан, по словам Эмманюэля Макрона, играет большую роль в развитии логистических цепочек, которые пострадали от войны в Украине.

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