Стратегическую роль Казахстана в современном мире назвал Макрон
Фото: akorda.kz
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Касым-Жомартом Токаевым высказался о стратегической роли Казахстана в современном мире. Он поддержал развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Zakon.kz.
Казахстан, по словам Эмманюэля Макрона, играет большую стратегическую роль в развитии логистических цепочек, которые пострадали от войны в Украине.
"Полномасштабная война в Украине бросила большой вызов логистическим цепям поставки, и я приветствую в этом отношении вашу решимость и желание развивать, продвигать срединный Транскаспийский коридор. Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что это найдет поддержку в регионе". Эмманюэль Макрон
Ранее в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев перечислил совместные энергетические проекты, которые планируют обсудить Казахстан и Франция.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript