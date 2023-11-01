Стратегическую роль Казахстана в современном мире назвал Макрон

Фото: akorda.kz

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Касым-Жомартом Токаевым высказался о стратегической роли Казахстана в современном мире. Он поддержал развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает Zakon.kz.

Казахстан, по словам Эмманюэля Макрона, играет большую стратегическую роль в развитии логистических цепочек, которые пострадали от войны в Украине. "Полномасштабная война в Украине бросила большой вызов логистическим цепям поставки, и я приветствую в этом отношении вашу решимость и желание развивать, продвигать срединный Транскаспийский коридор. Это соответствует нашим намерениям. Мы надеемся, что это найдет поддержку в регионе". Эмманюэль Макрон Ранее в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев перечислил совместные энергетические проекты, которые планируют обсудить Казахстан и Франция. Читайте также Макрон поблагодарил Токаева за его геополитическую позицию Токаев назвал визит Макрона историческим Макрона поразили познания казахстанского депутата во французском языке

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