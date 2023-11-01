Токаев и Макрон выступили с совместным заявлением

По завершении двусторонних переговоров 1 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Совместное заявление опубликовали в Telegram-канале Акорды.

"В этом году исполняется 15 лет со дня подписания Соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Дальнейшее укрепление сотрудничества, основанного на дружбе и взаимной поддержке, выступает нашей общей задачей. Уверен, совместными усилиями мы достигнем намеченной цели. Ваш сегодняшний визит имеет особое значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном были достигнуты конкретные договоренности по укреплению двусторонних связей.

"Франция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. За 8 месяцев текущего года объем торговли между нашими странами вырос на 21 процент по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 миллиарда долларов. Франция также входит в число наших основных иностранных инвесторов. За последние 15 лет из Франции в Казахстан было привлечено около 18,7 миллиарда долларов инвестиций. Сегодня мы реализуем важные проекты в энергетике, атомной промышленности, горнодобывающей, химической, машиностроительной, строительной, аэрокосмической и фармацевтической отраслях. Об этом свидетельствует успешное функционирование в стране более 170 французских компаний, таких как Alstom, Total Energies, Orano, Vicat". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в ходе переговоров особое внимание было уделено расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций

Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.

"Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Подписана Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Для этого я предложил создать специальную рабочую группу". Касым-Жомарт Токаев

Наряду с этим в ходе переговоров были обсуждены вопросы перехода к "зеленой" экономике и изменения климата. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что высказал Эмманюэлю Макрону ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран. Глава нашего государства заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.

Президенты, учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, договорились о реализации ряда проектов в сфере образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путем.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что позиции Казахстана и Франции совпадают во многих вопросах

"Роль и географическое положение Вашей страны, ее размеры очень важны, поэтому мы обсудили наше экономическое сотрудничество. Это подтверждает и подписанное сегодня утром соглашение. Вы, господин президент, напомнили о важности предприятий, которые уже присутствуют в Казахстане. Это длительное партнерство французских предприятий в сферах торговли и энергетики. Несколько французских предприятий уже очень давно работают здесь. Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность". Эмманюэль Макрон

Президент Франции обратил внимание на то, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире.

"Я убежден, что наши компании также могут этому способствовать. Мы можем укрепить рынки. Важное соглашение в этом направлении было подписано по проекту, предусматривающему производство вакцин против ящура. Хочу также сказать, что устанавливается многообещающее партнерство в области здравоохранения. Вы, господин президент, напомнили о важности контактов между народами. Мы подписали целый ряд соглашений о сотрудничестве в области образования". Эмманюэль Макрон

По итогам переговоров президенты Казахстана и Франции приняли Совместное заявление.

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