Токаев: Астана и Париж установили политический диалог

По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, прежде всего президент Казахстана выразил признательность Эмманюэлю Макрону за приглашение совершить государственный визит и поблагодарил французскую сторону за особое гостеприимство.

"Данный визит очень важен для нас. Франция является близким и надежным партнером Казахстана в Европейском союзе. За 34 года наши отношения приобрели стратегический характер. Астана и Париж установили политический диалог, основанный на взаимопонимании на всех уровнях. Укрепились связи в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована четкая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие в рамках международных организаций. Уверен, что наше партнерство, основанное на незыблемой дружбе и взаимной поддержке, будет успешным и в будущем", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с президентом Франции была отмечена необходимость развития торгово-экономического сотрудничества.

"В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 млрд долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объему инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан, их общий объем достиг порядка 19,5 млрд долларов. Укрепляется взаимодействие в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной, строительной, авиационной, машиностроительной сферах и в здравоохранении", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

