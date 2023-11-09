Какие документы подписали Казахстан и Россия

Фото: akorda.kz

По итогам переговоров 9 ноября 2023 года президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли совместное заявление о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке, сообщает Zakon.kz.

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