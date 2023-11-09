Какие документы подписали Казахстан и Россия
Фото: akorda.kz
По итогам переговоров 9 ноября 2023 года президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли совместное заявление о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке, сообщает Zakon.kz.
Telegram-канал Акорды опубликовал список документов, подписанных официальными делегациями Казахстана и России:
- Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке.
- План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан.
- План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы.
- Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации.
- Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".
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