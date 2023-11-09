Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие документы подписали Казахстан и Россия

Какие документы подписали Казахстан и Россия Фото: akorda.kz
По итогам переговоров 9 ноября 2023 года президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли совместное заявление о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал Акорды опубликовал список документов, подписанных официальными делегациями Казахстана и России:

  • Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке.
  • План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан.
  • План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы.
  • Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации.
  • Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".

Материал по теме

Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты


9 ноября 2023 года в Астану с официальным визитом прилетел президент России Владимир Путин. Его в столичном аэропорту встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры Казахстана и России обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации.

Читайте также

Министр энергетики рассказал, как будет реализовываться проект строительства ТЭЦ в Казахстане
Как будет реализовываться проект строительства ТЭЦ россиянами, рассказал министр энергетики
Получи Telegram Premium бесплатно
Получи Telegram Premium бесплатно
В Карагандинской области помогают открыть свое дело людям с инвалидностью
В Карагандинской области помогают открыть свое дело людям с инвалидностью
Жанель Абдрахманова
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления