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Токаев наградил Орбана орденом "Достық"

Токаев наградил Орбана орденом "Достық" Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в укреплении казахско-венгерских отношений. На встрече с политиком в Акорде президент наградил его орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Виктор Орбан хорошо известен как выдающийся политический лидер и проверенный временем друг Казахстана. По мнению президента, Орбан заслужил большое уважение на мировой арене. 

"Во многом благодаря вашим неустанным усилиям и непоколебимой личной приверженности мы смотрим в будущее нашего сотрудничества с большим оптимизмом и новыми устремлениями. Учитывая вашу исключительную роль в укрепление тесных уз дружбы и взаимовыгодных связей между нашими народами я решил наградить вас орденом "Достық" I степени. Это символ глубокого уважения и признательности единства наших дружественных народов и нашей приверженности укреплению отношений, построенных на доверии и взаимном уважении".Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана также отметил, что нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между двумя странами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Астане. Он прибыл в Казахстан 1 ноября.

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Токаев Касым-Жомарт Венгрия Казахстан
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