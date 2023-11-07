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Жумангарин о приезде Путина: Это на пользу двум странам

Жумангарин о приезде Путина: Это на пользу двум странам Фото: kremlin.ru
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве высказался о приезде Владимира Путина на Межрегиональный форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. По его словам, этот визит пойдет на пользу двум странам, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не опасаются ли в правительстве беспорядков из-за приезда президента России.

"Нет, не опасаюсь. Почему вы считаете, что они должны быть? Это лидер государства, с которым нас связывают отношения добрососедства, в том числе торгово-экономические – то, что меня больше всего на сегодня интересует. Этому форуму в этом году уже 20 лет. И мы обсуждаем там проблемы, которые, прежде всего, есть у жителей наших стран и бизнеса. На данном форуме большой вопрос посвящен сельскому хозяйству. Это цифровизация сельского хозяйства, молодежь в сельском хозяйстве. Поэтому, какая здесь может быть политика? Здесь чисто экономические и торговые отношения, которые мы будем обсуждать".Серик Жумангарин

Он добавил, что на форум приедут эксперты, руководители регионов, будут подписаны межрегиональные соглашения – прежде всего торгово-экономические.

"Я считаю, что это на пользу двум странам. И потом – сначала экономика, потом политика. У нас товарооборот с Россией – 27 млрд. Крупнейший торговый партнер на сегодня. Если в прошлом году экспорт составлял 9 млрд, то  этом году наоборот мы растем по экспорту. Мы достаточно хорошо идем в этом плане".Серик Жумангарин

9 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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