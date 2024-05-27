Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации

Постановлением правительства Казахстана Айзада Курманова назначена на должность вице-министра культуры и информации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 27 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе правительства.

Айзада Курманова родилась в 1970 году в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, Инновационный Евразийский университет.

Трудовую деятельность начала в 1992 году учителем в СШ Майского района Павлодарской области. В разные годы работала заведующей учебной частью, директором СШ. В 2002-2007 годы была начальником отдела внутренней политики акимата Экибастуза, в 2007-2009 годы – замакима Экибастуза, в 2009-2011 годы – начальником Управления внутренней политики Павлодарской области, в 2011-2014 годы – акимом Лебяжинского района Павлодарской области, в 2014-2016 годы – первым зампредседателя Павлодарского областного филиала партии Nur Otan (ныне Amanat), в 2016-2020 годы – депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.

С 2020 года по настоящее время занимала должность замакима Павлодарской области.

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