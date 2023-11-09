Токаев о рынке удобрений: Казахстан и Россия не должны конкурировать

Касым-Жомарт Токаев на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что две страны не должны конкурировать на рынке удобрений в ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Существенной проблемой для Казахстана, по словам Токаева, является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве. В Казахстане производится лишь 25% от научно-обоснованной потребности, в то время как в России – в три раза больше.

"Нужно самокритично признать, что по таким основным культурам как картофель, сахарная свекла, доля отечественной селекции в Казахстане не достигает и 10%. Сложившееся положение дел нужно срочно исправлять. В связи с этим в Казахстане разрабатывается комплексный план по развитию селекции и семеноводства до 2028 года. (...) По большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных держав. Россия – один из крупнейших экспортеров органических удобрений в мире.". Касым-Жомарт Токаев

В связи с переориентацией рынка сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий.

"Считаю, что наши страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрения для наших фермеров и выхода на внешние рынки. Хороший пример существует – это строительство в Казахстане совместно с "Уралхимом", завода по производству минеральных удобрений, мощностью четыре миллиона тонн". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, важно, чтобы химическая промышленность в полном объеме и по доступной цене обеспечивала аграриев двух стран качественными удобрениями.

"Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из под действий международных санкций". Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что начато строительство казахстанского-российского завода по производству бутадиена, мощностью до 340 тысяч тонн в год, с компанией "Татнефть". Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает программа совместных действий в области производственной кооперации. По этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 млрд долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 млрд долларов находятся на стадии реализации и проработки.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны.

Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.