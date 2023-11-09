Токаев об отношениях между Казахстаном и Россией: Будущее – очень блестящее

9 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Акорде рассказал, какое значение имеет его официальный визит в Астану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на символичность даты приезда Владимира Путина в Казахстан.

"Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он был пописан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и, конечно же, он определяет горизонт укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю вас, Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.), и очень хорошо, что ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, ваш визит, как я уже сказал, имеет очень большое политическое и историческое значение", – сказал глава государства.

Президент Казахстана напомнил, что накануне визита российского лидера дал интервью газете "Известия".

"Я сказал, что будущее наших отношений – очень блестящее, как впрочем прошлое наших взаимоотношений было очень богатым. Мы сохранили и приумножили наше главное богатство – братские чувства и добрососедские отношения между двумя народа, и с удовлетворением отмечаю, что сегодня наше взаимодействие развивается успешно... Я с оптимизмом смотрю в будущее, работа будет продолжаться по всем направлениям под нашим строгим взором – со стороны правительства дальнейшие успехи не за горами", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент России добавил, что сегодня, 9 ноября, по итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия.

Ожидается также утверждение плана совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года.

Владимир Путин также сообщил, что подписанию подготовлен целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонней связи.

"Россия входит в число безусловных лидеров в области торгово-экономических связей Казахстана. Не буду повторять эти цифры, но, безусловно, они являются весьма впечатляющими, а главное – создают хорошую базу для развития на будущее", – сказал президент России.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой добрый знак увидел на небе во время прилета Владимира Путина в аэропорт Астаны.