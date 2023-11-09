Токаев предложил россиянам продвигать халяльные продукты

Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев предложил российскому бизнесу продвигать экспорт сертифицированной халалной продукции, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что в приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам "халал".

"Казахстан является одним из основателей Исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора миллиардов человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халалной продукции на этом огромном рынке. И мы приглашаем российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении". Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что в последнее время на обеспечение глобальной продовольственной безопасности негативно влияют такие факторы, как изменение климата, политическая и экономическая нестабильность, нарушение международных цепочек поставок. Число голодающих и испытывающих нехватку продовольствия в мире выросло до 830 млн человек. На этом фоне ООН прогнозирует, что численность населения планеты к 2050 году вырастет еще на 2 млрд человек.

"По оценкам экспертов, полноценная реализация производственного, ресурсного и экспортного потенциала стран ЕАЭС позволит прокормить, буквально прокормить, около 600 млн человек. И эти прогнозы достаточно реалистичны. Только в Казахстане за последние пять лет объем ВВП сельского хозяйства вырос более чем в два раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти 6 млрд долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32 место из 113 стран". Касым-Жомарт Токаев

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны.

Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.