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Токаев предложил россиянам продвигать халяльные продукты

Казахстан Россия халал Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев предложил российскому бизнесу продвигать экспорт сертифицированной халалной продукции, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что в приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам "халал". 

"Казахстан является одним из основателей Исламской организации по продовольственной безопасности. Сегодня в нее входят 37 государств с совокупным населением около полутора миллиардов человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халалной продукции на этом огромном рынке. И мы приглашаем российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении".Касым-Жомарт Токаев

Токаев отметил, что в последнее время на обеспечение глобальной продовольственной безопасности негативно влияют такие факторы, как изменение климата, политическая и экономическая нестабильность, нарушение международных цепочек поставок. Число голодающих и испытывающих нехватку продовольствия в мире выросло до 830 млн человек.  На этом фоне ООН прогнозирует, что численность населения планеты к 2050 году вырастет еще на 2 млрд человек.

"По оценкам экспертов, полноценная реализация производственного, ресурсного и экспортного потенциала стран ЕАЭС позволит прокормить, буквально прокормить, около 600 млн человек. И эти прогнозы достаточно реалистичны. Только в Казахстане за последние пять лет объем ВВП сельского хозяйства вырос более чем в два раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти 6 млрд долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32 место из 113 стран".Касым-Жомарт Токаев

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны.

Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

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Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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