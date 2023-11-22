Когда начнет действовать безвиз с Сейшелами

Постановлением правительства РК от 17 ноября утверждено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Республики Сейшелы o взаимном освобождении от визовых требований, сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Нью-Йорке 22 сентября 2023 года.

Документ предусматривает, что граждане обоих государств, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на срок, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда в течение каждого периода в 180 календарных дней.

При этом граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны с целью ведения бизнеса, трудоустройства или учебы дольше максимального срока, должны получить соответствующую визу, необходимую в соответствии с законодательством государства принимающей стороны.

Действительными проездными документами Казахстана являются:

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

паспорт гражданина РК;

свидетельство на возвращение.

Действительными проездными документами Сейшел являются:

обычный паспорт;

официальный паспорт;

дипломатический паспорт;

свидетельство на возвращение.

Постановление вводится в действие со дня подписания, то есть с 17 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что с 10 ноября начал действовать безвиз с Китаем для казахстанцев.