Депутат назвал главную миссию Токаева на посту президента

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов заявил, что за более чем четыре года, несмотря на многочисленные препятствия, Казахстан прошел непростой путь крупных реформ во всех сферах жизни, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Facebook "Курс на развитие регионов и инфраструктуры" мажилисмен назвал главную миссию Касым-Жомарта Токаева на посту президента.

"Как указал глава государства в своей предвыборной программе, сегодня наша страна прямо и косвенно ощущает на себе кризис глобальных рынков, нарастающую мировую продовольственную инфляцию, эскалацию международных конфликтов и построение Справедливого Казахстана – это его главная миссия на посту президента", – написал Марат Башимов 24 ноября 2023 года.

Как напомнил депутат, Касым-Жомарт Токаев:

отмечал, что это наше общее дело и есть тщательно продуманный план действий, имеются все необходимые ресурсы и, самое главное, бесценный капитал – ответственные граждане страны, а преобразования такого исторического размаха требуют консолидации нации и усилий каждого из нас;

указал, что совместными усилиями мы обязательно решим поставленные задачи и увидим результаты своей работы – значительное повышение благополучия и качества жизни всех граждан, кардинальную трансформацию экономики, модернизацию политической системы. Единство и сплоченность нашего народа станут главным условием успеха намеченных реформ.

"В предвыборной программе президента специальный раздел посвящен развитию регионов и инфраструктуры, и они сейчас во главе политики государства. Справедливая региональная политика – это комфортная жизнь людей и в больших городах, и в малых селах. Идет большая работа, чтобы каждая семья получила доступ к чистой питьевой воде, качественным дорогам, стабильной сотовой связи и скоростному интернету. Государство строит и построит новое жилье, модернизирует жилищно-коммунальную инфраструктуру во всех регионах". Марат Башимов

По его словам, все это сделает регионы сильными, привлекательными для инвестиций и жизни. С этой целью:

в течение семи лет будет построено 111 млн кв. м жилья;

завершится строительство всех проблемных домов с долевым участием;

будут обеспечены новым жильем около 40 тыс. собственников аварийного и ветхого жилья;

продолжится ипотечное кредитование по программе "7-20-25".

Также мажилисмен рассказал, что:

активизировано строительство инженерных коммуникаций в районах массовой жилищной застройки;

идет большая работа по обеспечению 100% населенных пунктов услугами водоснабжения;

по снижению показателей износа сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения до 40%;

обеспечится качественное строительство и реконструкция 8 тыс. км автодорог республиканского значения и 14 тыс. км областного и районного значения;

идет работа по охвату республиканских и основных областных автодорог качественной сотовой и интернет-связью и привлечению новых инвестиций в сферу ЖКХ по принципу "тариф в обмен на инвестиции".

"Устойчивый и всесторонний прогресс страны невозможен без обновления системы индивидуальных и общественных ценностей, без формирования нового качества нации. Поэтому неотъемлемой частью нашего культурного кода должны стать такие качества, как трудолюбие и стремление к знаниям, уважение закона и соблюдение правопорядка, неприятие популизма и радикализма, осуждение культа наживы и чрезмерного потребления, приверженность гуманизму, солидарность и взаимовыручка". Марат Башимов

Депутат отметил, что подлинный казахстанский патриотизм заключается "в утверждении этих ценностных установок, неуклонном следовании им". Об этом, как напомнил Марат Башимов, "всегда подчеркивал президент Казахстана".